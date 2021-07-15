Путін провів секретну спецоперацію для перемоги Трампа на виборах – The Guardian

Володимир Путін провів секретну шпигунську спецоперацію щодо підтримки кандидата в президенти США Дональда Трампа в 2016 році. Про це пише газета The Guardian з посиланням на секретні кремлівські документи, підписані самим президентом Росії.

Для організації цієї операції Володимир Путін у січні 2016-го провів закрите засідання Ради нацбезпеки РФ.

Він зробив ставку на Трампа в надії, що він допоможе забезпечити стратегічні цілі Москви, а його обрання призведе до соціальних заворушень і ослаблення позиції американського президента на переговорах. Це випливає з документів, які опинилися в розпорядженні The Guardian.

Їх показали незалежним експертам, які заявили, що документи виглядають справжніми.

В них Дональда Трампа характеризують як “психічно нестабільну, імпульсивну, неврівноважену людину з комплексом неповноцінності”.

Є також підтвердження того, що у Кремля є компрометуючі або потенційно компрометуючі матеріали про майбутнього президента, зібраними під час попередніх неофіційних візитів Трампа в Росію.

Саме на тому засіданні Радбезу, згідно з документами, було підписано міжвідомчий план про втручання в американські вибори, частиною якого був злом хакерами пошти Демократичної партії та публікація листів суперниці Трампа Хілларі Клінтон.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на прохання видання прокоментувати документи назвав їх бульварним чтивом, а Трамп відмовився від коментарів.