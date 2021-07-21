У Держдепі США повідомили про досягнення домовленості з владою Німеччини щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Повний текст угоди оприлюднять в другій половині дня, заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

За її словами, в угоді обидві сторони висловлюють готовність домагатися продовження на 10 років договору про транзит російського газу через територію України.

– Термін дії договору закінчується в 2024 році. Ми будемо домагатися, використовуючи важелі впливу, щоб його продовжили на 10 років, – сказала Нуланд.

Серед важелів впливу вона назвала санкції та обмеження експорту російських енергоносіїв до Європи.

– ФРН зобов’язалася вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, зокрема санкцій, якщо Росія використовуватиме енергетику як зброю або вдаватиметься до агресивних дії проти України, – уточнила Нуланд, виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті у закордонних справах.

Напередодні агентство Bloomberg оприлюднило проект угоди між Німеччиною і США, в якому Берлін зобов’язується використовувати свої важелі тиску на РФ для продовження угоди про транзит російського газу через територію України на строк до 10 років.

Було там і про санкції, і про обмеження експорту енергоносіїв. Тобто головні тези проекту співпадають з офіційною заявою Держдепу США.