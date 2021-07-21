Президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір домагатися визнання суверенітету самопроголошеної Турецької республіки Північного Кіпру (ТРПК). За його словами, це стане єдиною вимогою турків-кіпріотів.

Про це він заявив 21 липня, виступаючи на засіданні організацій правлячої Партії справедливості та розвитку.

За словами Ердогана, Туреччина буде домагатися визнання ТРПК у світі.

– Відтепер єдина вимога турків-кіпріотів на міжнародних переговорах – це визнання за ТРПК статусу суверенної держави. Всі інші пропозиції втратили силу, – сказав президент Туреччини.

Кіпр фактично розділений між грецькою і турецькою громадами з 1974 року. Турецькі війська контролюють північну частину острова, на якій в 1983 році проголосили Турецьку республіку північного Кіпру. Вона досі ніким не визнана, крім Туреччини.

ООН в резолюції від 1983 року засудила цей крок Туреччини, закликавши поважати суверенітет, незалежність, територіальну цілісність Республіки Кіпр.

У численних резолюціях РБ ООН щодо Кіпру як мету врегулювання проблеми підтверджувалося створення на острові двозональної федеративної держави з єдиним суверенітетом, єдиною міжнародною правосуб’єктністю і єдиним громадянством при політичній рівності обох громад.