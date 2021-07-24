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Вікторія Гірко |

Російська мова і вода для Криму: ЄСПЛ відхилив частину вимог РФ до України

єспл

Європейський суд з прав людини зареєстрував позов, який Росія подала проти Україну. Але він відхилив дві вимоги РФ, які стосувалися начебто обмеження російськомовних людей і відновлення водопостачання в Крим.

Зокрема, РФ направила терміновий запит відповідно до правила регламенту суду 39 про забезпечувальні заходи, у якому просила ЄСПЛ вимагати від України:

  • припинити обмеження прав російськомовних осіб, зокрема, щодо доступу до використання їх рідної мови в школах, ЗМІ та інтернеті;
  • призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

Але у ЄСПЛ пояснили, що ці вимоги не стосуються серйозних ризиків заподіяння непоправної шкоди основному праву відповідно до Конвенції з прав людини. А подібні запити суд задовольняє тільки, якщо є ризик заподіяння непоправної шкоди.

22 липня Росія вперше подала скаргу проти України до Європейського суду з прав людини. РФ звернулася до ЄСПЛ з 10 скаргами, зокрема щодо аварії літака малазійських авіаліній рейсу МН17 над Донбасом та загибелі людей під час подій 2014 року.

Міністр юстиції Денис Малюська, коментуючи скаргу Росії проти України до Європейського суду з прав людини, наголосив, що у заяві викладені основні міфи російської пропаганди. За його словами, з юридичного погляду Росію очікує неминуча поразка.

Джерело: ЄСПЛ

Фото: Depositphotos

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