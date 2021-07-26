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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Ізраїль вдарив по об’єктах ХАМАС у секторі Газа

Израиль - Сектор Газа

Ізраїль атакував військову базу палестинського угруповання ХАМАС. Там були розташовані будівлі, які члени угруповання використовували для своєї діяльності.

Про це повідомила армія оборони Ізраїлю.

– У відповідь на повітряні кулі з запальними пристроями, запущені в бік Ізраїлю, ми завдали удару по військовій базі ХАМАС, яка містить інфраструктуру і засоби, що використовуються для терористичної діяльності, – повідомили в Twitter армії.

Також в армії відзначили, що ця база розташована недалеко від цивільних об’єктів в Газі.

Напередодні ЗМІ Ізраїлю повідомили, що на кордоні з сектором Газа ліквідували три пожежі, які були результатом вибуху куль із запальними пристроями, запущеними ХАМАС.

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Джерело: армія Ізраїлю

Фото: Getty Images

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