Ізраїль атакував військову базу палестинського угруповання ХАМАС. Там були розташовані будівлі, які члени угруповання використовували для своєї діяльності.

Про це повідомила армія оборони Ізраїлю.

– У відповідь на повітряні кулі з запальними пристроями, запущені в бік Ізраїлю, ми завдали удару по військовій базі ХАМАС, яка містить інфраструктуру і засоби, що використовуються для терористичної діяльності, – повідомили в Twitter армії.

Також в армії відзначили, що ця база розташована недалеко від цивільних об’єктів в Газі.

Напередодні ЗМІ Ізраїлю повідомили, що на кордоні з сектором Газа ліквідували три пожежі, які були результатом вибуху куль із запальними пристроями, запущеними ХАМАС.

Читайте Ізраїль повідомив про ракетний удар із території Лівану

Джерело: армія Ізраїлю