Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор пропонує створити для країн Латинської Америки аналог Євросоюзу.

За його словами, така співпраця допоможе Америці впоратися з наростальним геополітичним впливом Китаю.

– Модель, нав’язана понад два століття тому, вичерпала себе; у неї немає майбутнього. Потрібно зробити щось подібне Євросоюзу, але прив’язане до нашої історії, нашої реальності та нашої ідентичності, – сказав Обрадор.

Він додав, що такий союз повинен прагнути до тісних відносин зі Сполученими Штатами для зміцнення всього континенту.

– Іншими словами, в наших інтересах, щоб Сполучені Штати були сильними економічно і не тільки з військової точки зору. Досягнення цього балансу, а не гегемонії будь-якої країни – це найвідповідальніша справа для підтримання миру на благо майбутніх поколінь і людства, – заявив Обрадор.

На думку президента Мексики, зростання впливу Китаю у світі зміцнило думку у Вашингтоні про те, що вони повинні розглядати Мексику та Латинську Америку як союзників, а не як далеких сусідів.

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Джерело: Excelsior