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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Президент Мексики запропонував створити аналог ЄС для країн Латинської Америки

Президент Мексики Обрадор гетти

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор пропонує створити для країн Латинської Америки аналог Євросоюзу.

За його словами, така співпраця допоможе Америці впоратися з наростальним геополітичним впливом Китаю.

– Модель, нав’язана понад два століття тому, вичерпала себе; у неї немає майбутнього. Потрібно зробити щось подібне Євросоюзу, але прив’язане до нашої історії, нашої реальності та нашої ідентичності, – сказав Обрадор. 

Він додав, що такий союз повинен прагнути до тісних відносин зі Сполученими Штатами для зміцнення всього континенту. 

– Іншими словами, в наших інтересах, щоб Сполучені Штати були сильними економічно і не тільки з військової точки зору. Досягнення цього балансу, а не гегемонії будь-якої країни – це найвідповідальніша справа для підтримання миру на благо майбутніх поколінь і людства, – заявив Обрадор. 

На думку президента Мексики, зростання впливу Китаю у світі зміцнило думку у Вашингтоні про те, що вони повинні розглядати Мексику та Латинську Америку як союзників, а не як далеких сусідів.

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Джерело: Excelsior

Фото: Getty Images

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