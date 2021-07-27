Збірна Бермудських островів вперше в історії завоювала золоту медаль на Олімпійських іграх. Перемогу Бермудам в японському Токіо принесла тріатлоністка Флора Даффі. Їй вдалося здолати дистанцію за 1:55:36.

Друге місце дісталося представниці Великої Британії Джорджії Тейлор-Браун. Бронзову медаль завоювала американка Каті Заферес.

Змагання з тріатлону складалися з 1,5 км запливу, 40 км перегонів на велосипеді та бігу на дистанцію 10 км. Флора Даффі, що представляла Бермудські острови, лідирувала одразу на чотири кола, ставши швидшою за суперницю на 1,14 хв.

– Я так схвильована, що могла виконати це, і так, я здійснила свою мрію виграти золоту медаль, а також виграти першу золоту медаль Бермудських островів, – прокоментувала перемогу спортсменка.

Бермудські острови – це повністю самокерована колонія Великої Британії в північно-західній частині Атлантичного океану.

Бермудські острови вдруге в історії взяли участь в Олімпійських іграх. Перший виступ відбувся у 1976 році у Монреалі (Канада), під час нього збірна Бермудів завоювала одну бронзову медаль у боксі.

Олімпійські ігри в Токіо-2020 розпочалися 23 липня і триватимуть до 8 серпня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 200 країн.

Наразі лідерами Олімпіади є США та Японія, а збірна України завоювала три бронзові медалі. Більше про Олімпійські ігри в Токіо читайте у матеріалі.