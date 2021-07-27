У Великій Британії двоє 14-річних підлітків вбили 13-річного Оллі Стівенса через його коментарі у соцмережах. Вони спланували вбивство зі ще однією дівчинкою.

Вбивство сталося в парку в Редінгу. Туди хлопця заманила 14-річна дівчинка, яка була у змові з ними.

Причиною з’ясування відносин стали коментарі, які підліток залишив у соціальних мережах, перш ніж його зарізали до смерті.

Один із хлопчиків, ім’я якого не розкривають, мав при собі ніж, але суд визнав винними у вбивстві обох. Другий сказав у суді, що його друг почервонів і почав тремтіти, перш ніж кинутися на Оллі та двічі вдарити його ножем.

Перший підліток звинуватив другого у брехні та сказав, що саме він попросив його принести зброю.

Присяжні дійшли висновку, що пара мала намір вбити або завдати дуже серйозної шкоди Оллі.

Під час судових засідань і розслідувань стало відомо, що підлітки шкодують про свій вчинок. Один із них зізнався подрузі, що це була найбільша помилка в його житті.

Двоє підлітків і їхня спільниця на цей момент очікують вироку.

Фото: Facebook