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Факти / Світ
Валентина Чорна |

Перетворився на людський вінок: Макрон у квітах став героєм фотожаб

еммануель макрон

Президент Франції Еммануель Макрон став героєм мемів після візиту до Французької Полінезії.

Місцеві жителі хотіли висловити свою повагу політику, тому обдарували його квітковими вінками і намистами.

У результаті на шиї Макрона вінків стало так багато, що вони навіть закривали обличчя.

У соціальних мережах це не залишили без уваги. Користувачі почали жартувати і домальовувати президенту Франції ще більше вінків.

– “Президент Макрон перетворився на людський вінок під час офіційного візиту до Французької Полінезії”, – пишуть у мережі.

– “Друзі передбачили Макрона”.

– “Як це почалося і чим закінчилося”.

Крім цього, користувачі мережі порівняли Еммануеля Макрона з квітковою клумбою і героїнею фільма Сонцестояння, яка позувала у сукні з безлічі квітів.

Дехто зазначив, що лідер Франції схожий на імператора Рудольфа II в образі Вертумна, зображеного у вигляді овочів, фруктів і квітів італійським художником Джузеппе Арчімбольдо.

А хтось пожартував, що образ Макрона у вінках нагадав те, “який вигляд має мій стілець з одягом у кінці тижня“.

Еммануель Макрон став перший президентом, який протягом періоду П’ятої французької республіки відвідав Маркізькі острови.

Під час візиту на острів Хіва-Оа у Французькій Полінезії йому дали нове ім’я – Ті Ака Іки Тааоа. Це означає “великий вождь, який крокує вперед і піде далеко”.

Більше того, полінезійці навіть станцювали перед Макроном у знак поваги.

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Фото: Depositphotos

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