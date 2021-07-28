Президент Франції Еммануель Макрон став героєм мемів після візиту до Французької Полінезії.

Місцеві жителі хотіли висловити свою повагу політику, тому обдарували його квітковими вінками і намистами.

У результаті на шиї Макрона вінків стало так багато, що вони навіть закривали обличчя.

У соціальних мережах це не залишили без уваги. Користувачі почали жартувати і домальовувати президенту Франції ще більше вінків.

– “Президент Макрон перетворився на людський вінок під час офіційного візиту до Французької Полінезії”, – пишуть у мережі.

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 26, 2021

– “Друзі передбачили Макрона”.

Friends predijo a Macron pic.twitter.com/BbLQDJ1Fjc — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) July 27, 2021

Calmez vous sur les colliers de fleurs enfin ! ???? pic.twitter.com/Y2mkmUWm8x — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) July 26, 2021

– “Як це почалося і чим закінчилося”.

Крім цього, користувачі мережі порівняли Еммануеля Макрона з квітковою клумбою і героїнею фільма Сонцестояння, яка позувала у сукні з безлічі квітів.

Дехто зазначив, що лідер Франції схожий на імператора Рудольфа II в образі Вертумна, зображеного у вигляді овочів, фруктів і квітів італійським художником Джузеппе Арчімбольдо.

А хтось пожартував, що образ Макрона у вінках нагадав те, “який вигляд має мій стілець з одягом у кінці тижня“.

Emmanuel Macron est de retour à Roissy. pic.twitter.com/IiOuprJptx — Silvio Gesell (@Silvio_Gesell_) July 27, 2021

¡NECESITAMOS MÁS MEMES DE MACRON ENVUELTO EN FLORES DE TAHITÍ! REPITO, MÁS MEMES DE MACRON Y LAS FLORES. pic.twitter.com/4Y9g9z2Dwz — Larry Walters (@LarryWalters_) July 27, 2021

Еммануель Макрон став перший президентом, який протягом періоду П’ятої французької республіки відвідав Маркізькі острови.

Під час візиту на острів Хіва-Оа у Французькій Полінезії йому дали нове ім’я – Ті Ака Іки Тааоа. Це означає “великий вождь, який крокує вперед і піде далеко”.

Більше того, полінезійці навіть станцювали перед Макроном у знак поваги.