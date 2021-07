Президент Франції Еммануель Макрон став героєм мемів після візиту до Французької Полінезії.

Місцеві жителі хотіли висловити свою повагу політику, тому обдарували його квітковими вінками і намистами.

У результаті на шиї Макрона вінків стало так багато, що вони навіть закривали обличчя.

У соціальних мережах це не залишили без уваги. Користувачі почали жартувати і домальовувати президенту Франції ще більше вінків.

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN

— Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 26, 2021