Розвідка доповіла Байдену про втручання РФ у майбутні вибори до Конгресу США

Поширення дезінформації та збільшення кібератак проти США з боку російських хакерів – розвідка уже фіксує втручання Росії у проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться у листопаді 2022 року. Про це заявив президент Джо Байден під час промови в Офісі директорату національної розвідки у штаті Вірджинія (ODNI).

Він повідомив, що таку інформацію отримав від 17 американських розвідувальних агенцій.

– Росія уже втручається у вибори 2022 і поширює дезінформацію. Такі дії є порушенням нашого суверенітету, – наголосив Байден.

За його словами, РФ має ядерну зброю та нафтові родовища, водночас країна знаходиться у скрутному економічному становищі – Володимир Путін це усвідомлює, що робить його ще небезпечнішим.

– Не думаю, що когось шокує те, що Росія використовуватиме дезінформацію на виборах 2022 року. РФ продовжує це робити, і поки нічого не змусило їх зупинитись, – сказав американський лідер.