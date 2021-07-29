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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Розвідка доповіла Байдену про втручання РФ у майбутні вибори до Конгресу США

Байден і Путін

Поширення дезінформації та збільшення кібератак проти США з боку російських хакерів – розвідка уже фіксує втручання Росії у проміжні вибори до Конгресу, які відбудуться у листопаді 2022 року. Про це заявив президент Джо Байден під час промови в Офісі директорату національної розвідки у штаті Вірджинія (ODNI).

Він повідомив, що таку інформацію отримав від 17 американських розвідувальних агенцій.

– Росія уже втручається у вибори 2022 і поширює дезінформацію. Такі дії є порушенням нашого суверенітету, – наголосив Байден.

За його словами, РФ має ядерну зброю та нафтові родовища, водночас країна знаходиться у скрутному економічному становищі – Володимир Путін це усвідомлює, що робить його ще небезпечнішим.

– Не думаю, що когось шокує те, що Росія використовуватиме дезінформацію на виборах 2022 року. РФ продовжує це робити, і поки нічого не змусило їх зупинитись, – сказав американський лідер.

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Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

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