Уряд Польщі може переглянути ослаблення карантинних обмежень для тих, кого вакцинували від коронавірусу. Тих, хто ще не зробив щеплення, закликають це зробити.

Про це повідомила медична рада при канцелярії прем’єр-міністра, повідомляє видання Gazeta Prawna.

На розгляді влади кілька сценаріїв.

Згідно з пропозиціями, ті, хто може пред’явити сертифікат про вакцинацію, будуть звільнені від обмежень.

Уряд також розглядає можливість узаконити відмову в обслуговуванні тих, хто не довів, що був вакцинований.

Віце-прем’єр-міністр Ярослав Говін повідомив в соцмережах, що щепленим людям потрібно дати гарантію того, що на них не будуть поширюватися будь-які можливі обмеження.

– Обмеження для нещеплених не є посяганням на їх свободу, вони є захистом свободи решти суспільства. Ми повинні за всяку ціну уникнути ще одного локдауну, – додав він.

Зазначимо, станом на кінець липня в Польщі вже 34,1 млн осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Повністю щеплено 45,4% населення. Населення країни становить майже 37,8 млн осіб.

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Джерело: Gazeta Prawna