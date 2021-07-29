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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Польща планує звільнити від карантину вакцинованих людей

вакцинація

Уряд Польщі може переглянути ослаблення карантинних обмежень для тих, кого вакцинували від коронавірусу. Тих, хто ще не зробив щеплення, закликають це зробити.

Про це повідомила медична рада при канцелярії прем’єр-міністра, повідомляє видання Gazeta Prawna.

На розгляді влади кілька сценаріїв.

Згідно з пропозиціями, ті, хто може пред’явити сертифікат про вакцинацію, будуть звільнені від обмежень.

Уряд також розглядає можливість узаконити відмову в обслуговуванні тих, хто не довів, що був вакцинований. 

Віце-прем’єр-міністр Ярослав Говін повідомив в соцмережах, що щепленим людям потрібно дати гарантію того, що на них не будуть поширюватися будь-які можливі обмеження.

– Обмеження для нещеплених не є посяганням на їх свободу, вони є захистом свободи решти суспільства. Ми повинні за всяку ціну уникнути ще одного локдауну, – додав він.

Зазначимо, станом на кінець липня в Польщі вже 34,1 млн осіб отримали першу дозу вакцини від коронавірусу. Повністю щеплено 45,4% населення. Населення країни становить майже 37,8 млн осіб. 

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Джерело: Gazeta Prawna

Фото: Depositphotos

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