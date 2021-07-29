У Києві у ніч на 29 липня підпалили автомобіль Range Rover відомого блогера і підприємця Юлії Кошової.

На місце пожежі відразу ж викликали рятувальників ДСНС, які оперативно загасили вогонь.

Відомо, що правоохоронці вилучили записи з камер спостереження. Зараз вони з’ясовують всі обставини і шукають палія.

Інцидент стався біля ЖК Зарічний на проспекті Миколи Бажана.

Юлія Кошова перебуває за кордоном, але на особистій сторінці в Instagram вона прокоментувала цю ситуацію.

Дівчина зазначила, що останнім часом у неї не було конфліктів, які могли б стати передумовою до підпалу авто.

Юлія активно займалася саморозвитком, тому не знає, хто міг таке скоїти.

– Я не знаю, хто це зробив. У мене є одне єдине припущення, але це просто припущення. Взагалі не можу нічого стверджувати. Я розумію, що нічого нікому поганого не зробила. Я ні з ким не сварилася, останнім часом займалася лише саморозвитком і навіть гуляти нікуди не ходила. Я працювала з психоаналітиком, робила масаж, займалася йогою, працювала. Я знаю, як буду діяти далі, буду тримати вас в курсі. Я реально цього не заслуговую, але вже як є, – висловилася Юлія.

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Фото: Юлія Кошова