У Києві у ніч на 29 липня підпалили автомобіль Range Rover відомого блогера і підприємця Юлії Кошової.
На місце пожежі відразу ж викликали рятувальників ДСНС, які оперативно загасили вогонь.
Відомо, що правоохоронці вилучили записи з камер спостереження. Зараз вони з’ясовують всі обставини і шукають палія.
Інцидент стався біля ЖК Зарічний на проспекті Миколи Бажана.
Юлія Кошова перебуває за кордоном, але на особистій сторінці в Instagram вона прокоментувала цю ситуацію.
Дівчина зазначила, що останнім часом у неї не було конфліктів, які могли б стати передумовою до підпалу авто.
Юлія активно займалася саморозвитком, тому не знає, хто міг таке скоїти.
– Я не знаю, хто це зробив. У мене є одне єдине припущення, але це просто припущення. Взагалі не можу нічого стверджувати. Я розумію, що нічого нікому поганого не зробила. Я ні з ким не сварилася, останнім часом займалася лише саморозвитком і навіть гуляти нікуди не ходила.
Я працювала з психоаналітиком, робила масаж, займалася йогою, працювала. Я знаю, як буду діяти далі, буду тримати вас в курсі. Я реально цього не заслуговую, але вже як є, – висловилася Юлія.
Фото: Юлія Кошова