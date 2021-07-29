У США представники Республіканської партії вимагають адміністрацію президента Джо Байдена запровадити санкції проти російського газопроводу Північний потік-2.

11 республіканців у Банківському комітеті Сенату на чолі з сенатором штату Пенсильванія Петом Тумі заявили, що блокуватимуть двох кандидатур Департаменту казначейства через рішення не запроваджувати обмеження.

Члени Сенату звернулися у листі до міністра фінансів Джанет Єллен. Вони стверджують, що продовжать блокувати кандидатури, допоки влада не вирішить продовжувати санкції проти проекту або “адекватно компенсує відсутність обмежень”.

Республіканці заявили, що російський газогін Північний потік-2 шкодить союзникам США. На їхню думку, запуск проекту посилить вплив президента Росії Володимира Путіна на Європу, загрожуватиме безпеці України та призведе до подальшої агресії РФ.

Нещодавно стало відомо про домовленість США та Німеччини щодо Північного потоку-2. Країни дійшли згоди щодо добудови газогону, натомість пообіцяли всіляко допомагати Україні.

Зокрема, Берлін зобов’язується вжити заходів, якщо РФ використовуватиме енергію як зброю. В Україні негативно сприйняли домовленість. Сенат також обурився угодою та назвав її катастрофою для США та союзників.