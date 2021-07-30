Байден запровадив жорсткі карантинні вимоги для американських держслужбовців

У всіх державних установах і вакциновані, і нещеплені чиновники зобов’язані дотримуватися дистанції і носити маски, заявив президент США Джо Байден.

– Тому що, навіть якщо ви були повністю вакциновані і захищені від важкого захворювання на коронавірус, у вашому організмі може бути варіант Дельта, – пояснив він.

За його словами, кожен федеральний держслужбовець зобов’язаний підтвердити свій статус вакцинації, нещеплені чиновники не зможуть їздити у ділові відрядження, вони мають щотижня робити тести на коронавірус.

– Носіння масок – це не політична вимога. Йдеться про захист себе та інших, – зазначив Байден і додав, що Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендує носити маску в громадських місцях і в приміщеннях, наприклад, на роботі або в продуктовому магазині.

Джерело: The White house