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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Байден запровадив жорсткі карантинні вимоги для американських держслужбовців

джо байден

У всіх державних установах і вакциновані, і нещеплені чиновники зобов’язані дотримуватися дистанції і носити маски, заявив президент США Джо Байден.

– Тому що, навіть якщо ви були повністю вакциновані і захищені від важкого захворювання на коронавірус, у вашому організмі може бути варіант Дельта, – пояснив він.

За його словами, кожен федеральний держслужбовець зобов’язаний підтвердити свій статус вакцинації, нещеплені чиновники не зможуть їздити у ділові відрядження, вони мають щотижня робити тести на коронавірус.

– Носіння масок – це не політична вимога. Йдеться про захист себе та інших, – зазначив Байден і додав, що Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендує носити маску в громадських місцях і в приміщеннях, наприклад, на роботі або в продуктовому магазині.

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Джерело: The White house

Фото: Depositphotos

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