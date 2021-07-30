Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість розміщення російських військ на території Білорусі. За його словами, таке питання на рівні президентів не обговорювалося, але в разі потреби це зроблять негайно.

Про це Лукашенко заявив в контексті того, що країни Заходу нібито занепокоїлися нібито білорусько-російськими навчаннями, які пройдуть у вересні.

– Ніколи на рівні президентів питання про розміщення російських баз в Білорусі не обговорювалося. Перш за все тому, що в цьому немає ніякої необхідності при сучасних озброєннях. Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі та Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь – вони будуть тут розміщені негайно, – заявив Лукашенко.

Разом з тим він заявив, що зараз немає такої необхідності, але якщо вона буде, то білоруське керівництво роздумувати не буде.

– Зараз в цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні Сили. Крім територіалів ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тис. осіб поставити під рушницю, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили РФ. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо, – сказав невизнаний президент.

Він також підкреслив, що в цьому нема потреби, адже у 2020 році він не ввів збройних сил ні з Росії, ні з України.

Нагадаємо, на початку липня Лукашенко розпорядився закрити кордон між Білоруссю та Україною.

Він звинуватив Україну в тому, що нібито з її території надходить багато зброї.

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Джерело: БелТа