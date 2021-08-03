Дипломатичні представники дев’яти країн опублікувала спільну заяву, де закликали протидіяти російському газопроводу Північний потік-2.

Відповідний документ у понеділок, 2 серпня, з’явився на сайті Сенату США.

Його підписали Сенатор США від штату Нью-Джерсі та голова Комітету Сенату із закордонних справ Боб Менендес, а також дипломатичні представники України, Польщі, Великої Британії, Литви, Естонії, Ірландії, Чехії та Латвії.

– Ми, голови комітетів закордонних справ відповідних національних парламентів, продовжуємо виступати проти проекту газопроводу Північний потік -2 і з жалем відзначаємо нещодавнє рішення США та Німеччини щодо Північного потоку -2, яке передбачає відновлення добудови газопроводу.

Дипломати зазначили, що російський газогін є геополітичним проектом. Завдяки йому Росія стане домінатом на енергетичному ринку, розширить свій вплив на Європу, а також загрожуватиме безпеці України.

Представники дев’яти країн очікують від Німеччини, що вона зменшить залежність від російського газу та перейде на зелену енергетику.

Вони також закликали розробити план вступу України до НАТО та Європейського Союзу.

– Ми наполягаємо на тому, що будь-які подальші угоди щодо Північного потоку -2 потребують консультацій з усією трансатлантичною родиною.

У липні США та Німеччина дійшли згоди щодо добудови газогону. Країни пообіцяли допомагати Україні та інвестувати в її відновлювальну енергетику.

Зокрема німецька влада зобов’язалася вжити заходи, якщо РФ використовуватиме газогін як зброю.

В Україні таку новину сприйняли негативно. Міністерство закордонних справ ініціювало консультації, а голова парламенту Дмитро Разумков направив відкритого листа до спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі з критикою газопроводу.

Джерело: Сенат США