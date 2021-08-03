Міністерство закордонних справ Австрії закликає до ретельного розслідування обставин смерті Віталія Шишова, який очолював ГО Білоруський дім в Україні.

– Ми глибоко вражені звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова. Наші думки з його близькими. Австрія закликає до ретельного і прозорого розслідування обставин його смерті, – йдеться в повідомленні міністерства в Twitter.

Співчуття рідним Віталія Шишова висловив голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс.

– Має бути проведене ретельне розслдіування обставин, які призвели до його смерті, – наголосив литовський міністр.

Із аналогічними заявами виступили міністри закордонних справ Швеції Анн Лінде та Данії Йеппе Кофод.

Вони закликали офіційний Київ якнайшвидше з’ясувати реальні обставини смерті білоруса Віталія Шишова і представити результати міжнародній спільноті.

Голова ГО Білоруський дім в Україні Віталій Шишов був знайденим повішеним вранці 3 серпня в одному із парків Києва. Йому було лише 26 років.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом умисного вбивства: наразі розпочалася перевірка усіх можливих версій, зокрема й убивства, замаскованого під самогубство.

За непідтвердженою інформацією, на обличчі Віталія Шишова було виявлено сліди побиття, а ніс був зламаний.

Востаннє він виходив на зв’язок вранці у вівторок, коли збирався на ранкову пробіжку.

Ким був Віталій Шишов

Лідер ГО Білоруський дім в Україні Віталій Шишов переїхав до України восени 2020 року, коли у Білорусі тривали протести проти сфальсифікованих президентських виборів.

Його організація займалася наданням правової та іншої допомоги білорусам, які шукають житло і роботу на території України.

У Києві Віталій Шишов організовував політичні акції на підтримку білоруського народу, а також працював над законопроектами, що допомагають формувати білоруську діаспору в Україні.