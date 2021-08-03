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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Смерть Шишова: в Сеймі Польщі закликали убезпечити незручних режиму Лукашенка білорусів

Віталій Шишов

У Сеймі Польщі закликали убезпечити незручних режиму Лукашенка білорусів через смерть Віталія Шишова в Києві. Це повинно стосуватися тих білорусів, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі. 

Про це в Twitter написав заступник голови вищого політичного комітету Сейму Польщі Міхал Щерба.

– Главу Білоруського будинку в Києві Віталія Шишова знайшли мертвим. Ця подія викликає тривогу. Польща повинна не тільки забезпечити притулок і міжнародний захист, а й забезпечити безпеку білоруських лідерів, які знайшли притулок в Польщі, – написав Щерба. 

Він також припустив, що смерть Шишова може бути підтвердженням того, що російські та білоруські спецслужби готові на злочини в тих країнах, де білоруси знайшли тимчасовий притулок. 

– Це може бути підтвердженням того, що білоруський (і російський) КДБ готовий помститися і навіть злочини в країнах, де білоруси знайшли тимчасову домівку. Я звертаюся до Міністерства внутрішніх справ Польщі та адміністрації щодо захисту біженців з проханням про захист біженців, які перебувають під загрозою, – зазначив Щерба. 

Що відомо про Віталія Шишова

Віталій Шишов – лідер ГО Білоруський будинок в Україні. Організація займалася наданням правової та іншої допомоги білорусам, які шукали житло або роботу в Україні. 

Вчора, 2 серпня, вранці 26-річний Шишов пішов з дому на вулицю – цей момент зафіксували камери відеоспостереження, розташовані в будинку. Про його зникнення в поліцію повідомила дівчина загиблого.

Сьогодні, 3 серпня, Віталія Шишова виявили мертвим в одному з парків Києва. 

Фото: Віталій Шишов

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