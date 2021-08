У Сеймі Польщі закликали убезпечити незручних режиму Лукашенка білорусів через смерть Віталія Шишова в Києві. Це повинно стосуватися тих білорусів, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі.

Про це в Twitter написав заступник голови вищого політичного комітету Сейму Польщі Міхал Щерба.

Він також припустив, що смерть Шишова може бути підтвердженням того, що російські та білоруські спецслужби готові на злочини в тих країнах, де білоруси знайшли тимчасовий притулок.

To może być potwierdzenie, że białoruskie (i rosyjskie) KGB jest gotowe do zemsty, a nawet zbrodni w krajach, w których liderzy znaleźli tymczasowy dom. Apeluję do @MSWiA_GOV_PL o ochronę zagrożonych uchodźców. 9 sierpnia okażmy solidarność z #WolnaBiałoruś i @Tsihanouskaya! 2/2

