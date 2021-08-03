У Сеймі Польщі закликали убезпечити незручних режиму Лукашенка білорусів через смерть Віталія Шишова в Києві. Це повинно стосуватися тих білорусів, які знайшли тимчасовий притулок у Польщі.

Про це в Twitter написав заступник голови вищого політичного комітету Сейму Польщі Міхал Щерба.

– Главу Білоруського будинку в Києві Віталія Шишова знайшли мертвим. Ця подія викликає тривогу. Польща повинна не тільки забезпечити притулок і міжнародний захист, а й забезпечити безпеку білоруських лідерів, які знайшли притулок в Польщі, – написав Щерба.

Він також припустив, що смерть Шишова може бути підтвердженням того, що російські та білоруські спецслужби готові на злочини в тих країнах, де білоруси знайшли тимчасовий притулок.

– Це може бути підтвердженням того, що білоруський (і російський) КДБ готовий помститися і навіть злочини в країнах, де білоруси знайшли тимчасову домівку. Я звертаюся до Міністерства внутрішніх справ Польщі та адміністрації щодо захисту біженців з проханням про захист біженців, які перебувають під загрозою, – зазначив Щерба.

To może być potwierdzenie, że białoruskie (i rosyjskie) KGB jest gotowe do zemsty, a nawet zbrodni w krajach, w których liderzy znaleźli tymczasowy dom. Apeluję do @MSWiA_GOV_PL o ochronę zagrożonych uchodźców. 9 sierpnia okażmy solidarność z #WolnaBiałoruś i @Tsihanouskaya! 2/2 — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) August 3, 2021

Що відомо про Віталія Шишова

Віталій Шишов – лідер ГО Білоруський будинок в Україні. Організація займалася наданням правової та іншої допомоги білорусам, які шукали житло або роботу в Україні.

Вчора, 2 серпня, вранці 26-річний Шишов пішов з дому на вулицю – цей момент зафіксували камери відеоспостереження, розташовані в будинку. Про його зникнення в поліцію повідомила дівчина загиблого.

Сьогодні, 3 серпня, Віталія Шишова виявили мертвим в одному з парків Києва.

Фото: Віталій Шишов