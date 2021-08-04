Президент Туреччини Реджеп Ердоган подякував президенту Володимира Зеленського за допомогу з боку України в гасінні лісових пожеж.

Він також висловив надію, що країна впорається з пожежами в найкоротші терміни.

– Від імені свого народу я хотів би подякувати всім дружнім країнам та організаціям, які направили свою підтримку, побажання і співчуття в нашій боротьбі з лісовими пожежами, висловили свою готовність допомогти та відправили допомогу, – написав Ердоган в Twitter.

Він уточнив, що висловлює подяку президентам Ірану, Хорватії, України, а також еміру Катару.

– Я хотів би висловити подяку президенту Ірану Ібрагіму Рейз, еміру Катару шейху Таміму, президенту Хорватії Зорану Мілановічу і президенту України Володимиру Зеленському за їх сильну солідарність, – написав президент Туреччини.

Komşumuz İran’ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye gösterdikleri güçlü dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 3, 2021

Нагадаємо, Україна допомагає Туреччини воювати зі стихією. Два літаки АН-32 скидають тонни води на охоплені вогнем ліси в провінції Анталія.

Основна версія причини масштабних лісових пожеж – навмисний підпал. Підозрюваного вже заарештували.

Детальніше про лісові пожежі в Туреччині та Європі читайте в матеріалі Фактів ICTV.