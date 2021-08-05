Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська заявила, що поки не розглядає варіант подачі документів на політичний притулок. Вона сказала, що лише хоче залишитися в спорті.

Про це вона розповіла на прес-конференції у Варшаві 5 серпня.

– Я не думала зараз з приводу політичного притулку. Все що я хочу – це залишитися в спорті та продовжити свою спортивну кар’єру тут, – заявила вона.

Тимановська додала, що після спілкування з батьками вибрала Польщу новим місцем проживання, тому що за таких умов вона зможе іноді зустрічатися з ними.

За її словами, її чоловік також вже прямує до Польщі.

Тимановська також розповіла, як сприйняла цькування з боку білоруських державних ЗМІ.

– Мені сказали мої батьки, що по телевізору про мене вже говорять дуже погані речі. Про те, що я не скористалася шансом пробігти на Олімпіаді у тій дисципліні, в якій ніколи в житті не брала участі, що я недоспортсмен і щось подібне. Також мені надсилали фото з Telegram-каналів, де залишали посилання на мій Instrgram з проханнями писати мені якісь погані речі. Мені надходило дуже багато поганих повідомлень, – зазначила вона.

Вона підкреслила, що при цьому отримала набагато більше слів підтримки, ніж негативу.

– Але вже в той момент надходило набагато більше слів підтримки від людей, тому я читала набагато більше позитивних коментарів, ніж негативних, – розповіла білоруська спортсменка.

Інцидент з Христиною Тимановською

На Олімпіаді в Токіо Тимановська поскаржилася в соцмережах на те, що її хотіли змусити брати участь в естафеті. За словами спортсменки, її без попередження внесли в список, не поцікавившись готовністю і станом здоров’я.

Вона повинна була взяти участь в цій естафеті 2 серпня, але її виключили тренери, наказавши збирати речі та повертатися в Білорусь. За словами Тимановська, її хотіли вивезти з Японії без згоди.

Офіційні особи в Білорусі заявляли, що її виключили зі збірної через емоційного стану. Однак Тимановська заявила, що це неправда, оскільки її не обстежували лікарі.

Після цього Польща погодилася надати спортсменці гуманітарну візу. У МЗС Польщі також заявили, що Тимановська може в країні та продовжити свою спортивну кар’єру, якщо вона цього захоче.

Фото: Христина Тимановська