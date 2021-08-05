У Польщі зіткнулися два трамваї, постраждала 31 людина

У польському місті Познань на кільцевій розв’язці зіткнулися два трамваї. Внаслідок чого постраждала 31 людина.

Серед постраждалих – машиніст одного з трамваїв. Він застряг між транспортними засобами. Рятувальникам довелося його звільняти.

Всього шість осіб отримали серйозні травми. Найбільш важко поранених доправили до медзакладу.

Zakończyła się akcja ratunkowa w #Poznan po zderzeniu 2 tramwajów przy rondzie Starołęka. Zanim służby MPK uprzątną wraki pojazdów – oględziny prowadzi tu policja. Wszyscy ranni już w szpitalach. Najciężej ranny motorniczy przetransp. LPR, na szczęście przytomny. @RMF24pl pic.twitter.com/mCpHSq2ZBu — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021

У більшості випадків пасажири отримали переломи та садна.

Як повідомили в поліції, один із водіїв врізався у трамвай, який їхав попереду.

Dramatyczna akcja ratunkowa na poznańskiej Starołęce. Po zderzeniu 2 tramwajów, rannych 14 osób. Strażacy próbują uwolnić jednego z motorniczych. Na miejscu 2 LPR. @RMF24pl pic.twitter.com/eCXxAOpN2N — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021

Через зіткнення в місті призупинили рух трамваїв. В районі кільцевої розв’язки, де сталася аварія, виникли великі затори.

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік потрапив під трамвай.

Інцидент стався на перетині проспекту Добровольського і вулиці Кишинівської. Трамвай №1 наїхав на чоловіка, який косив траву поблизу колій.

Джерело: RMF24

Фото: КМДА