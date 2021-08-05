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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У Польщі зіткнулися два трамваї, постраждала 31 людина

трамваї Києва

У польському місті Познань на кільцевій розв’язці зіткнулися два трамваї. Внаслідок чого постраждала 31 людина.

Серед постраждалих – машиніст одного з трамваїв. Він застряг між транспортними засобами. Рятувальникам довелося його звільняти.

Всього шість осіб отримали серйозні травми. Найбільш важко поранених доправили до медзакладу.

У більшості випадків пасажири отримали переломи та садна.

Як повідомили в поліції, один із водіїв врізався у трамвай, який їхав попереду.

Через зіткнення в місті призупинили рух трамваїв. В районі кільцевої розв’язки, де сталася аварія, виникли великі затори. 

Нагадаємо, раніше в Одесі чоловік потрапив під трамвай.

Інцидент стався на перетині проспекту Добровольського і вулиці Кишинівської. Трамвай №1 наїхав на чоловіка, який косив траву поблизу колій.

Джерело: RMF24

Фото: КМДА

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