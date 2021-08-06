Для проведення Олімпійських ігор в Токіо Міжнародному олімпійському комітету довелося взяти кредит. Організатори отримали $800 млн у кількох банках.

Про це під час прес-конференції повідомив Томас Бах – очільник МОК. За його словами, для МОК було простіше взагалі скасувати Олімпіаду та скористатися страховкою, але замість цього вони збільшили фінансування, звернувшись за кредитом.

Бах підкреслив, що Олімпійські ігри-2020 повністю перевершили його очікування. На думку очільника МОК, Токіо є дуже вдалим містом для проведення таких змагань.

Томас Бах наголосив, що система протидії коронавірусу на Олімпіаді виявилася ефективною, також загальні враження підсилили спортсмени, які створили дух Ігор-2020.

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися минулого року, однак змагання вирішили перенести на 2021 рік у зв’язку з пандемією коронавірусу. Цього року Ігри проводять з низкою коронавірусних обмежень

Серед іншого, атлетам потрібно робити Covid-тести щодня та не можна виходити за територію Олімпійського селища.

Церемонія закриття Олімпіади відбудеться у неділю, 8 серпня. Цього року на змаганнях були представлені понад 11 тис. спортсменів з 205 країн.

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