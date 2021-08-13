Президент Польщі Анджей Дуда в серпні відвідає Київ і візьме участь в установчому саміті Кримської платформи. Також він візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України.

Про це повідомляється на сайті глави польської держави.

– 23-24 серпня 2021 року президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь в саміті Кримської платформи та святкуванні Дня незалежності України в Києві, – повідомили в прес-службі президента.

Кримська платформа – консультативний і координаційний формат, спрямований на деокупацію Криму і повне відновлення суверенітету України над півостровом.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 38.

Міністерство закордонних справ вважає, що Кримська платформа буде представлена в Парламентській асамблеї Ради Європи.