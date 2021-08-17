НАТО може завдати ударів по терористичних угрупованнях в Афганістані, якщо вони плануватимуть атаку на країни Північноатлантичного Альянсу. Зокрема, мова йде про Аль-Каїду, якщо вона вирішить активізуватися.

Про це повідомив на брифінгу 17 серпня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– Угода між США і Талібаном, яка була укладена в лютому 2020 року, передбачає, що американські війська виходять з Афганістану разом з союзниками по НАТО, але водночас таліби гарантують, що Афганістан не стане знову платформою для міжнародного тероризму, – зазначив він.

Столтенберг додав, що НАТО очікує від талібів дотримання цих угод.

– Але союзники по НАТО зберігають здатність завдавати ударів по терористичних групах дистанційно, якщо ми побачимо, що ці терористичні групи намагаються затвердити себе і знову планують атаки проти країн-учасниць НАТО, – заявив генсек.

Ситуація в Афганістані

Бойовики ісламістського угруповання Талібан 15 серпня захопили столицю Афганістану Кабул і оголосили про встановлення своєї влади в країні.

Це сталося після того, як війська США повністю покинули країну через 20 років перебування там.

Талібан відомий своїми радикальними обмеженнями та надзвичайною жорстокістю щодо жінок. Режим забороняє образотворче мистецтво, шахи, інтернет, телебачення, а жінкам – ходити з відкритим обличчям, працювати та вчитися.