Віце-президент Афганістану Амрулла Салех заявив, що він перебуває в Афганістані та є законним виконувачем обов’язків президента. За його словами, уряд зробить все можливе для посилення опору Талібану.

Про це Салех написав у Twitter.

– Згідно з конституцією Афганістану, в разі відсутності, втечі, відставки або смерті президента виконувачем обов’язків стає віце-президент. Нині я перебуваю у своїй країні та є законним президентом. Звертаюся до всіх лідерів, щоб заручитися їх підтримкою і консенсусом, – заявив він.

Салех закликав афганців приєднуватися до опору талібам. За його словами, громадяни Афганістану не втрачали духу і бачать попереду можливості.

Він також заявив, що “марно” сперечатися з президентом США Джо Байденом, який вирішив вивести з Афганістану американські війська.

– Марно сперечатися Байденом зараз про Афганістан. Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан – це не В’єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на В’єтконг. На відміну від США/НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Даремні застереження закінчені. Приєднуйтесь до опору, – написав Салех.

Крім цього, він заявив, що “ніколи та ні за яких обставин» не схилиться перед талібами.

Нагадаємо, бойовики ісламістського угруповання Талібан 15 серпня захопили столицю Афганістану Кабул і оголосили про встановлення своєї влади в країні.

Це сталося після того, як війська США повністю покинули країну через 20 років перебування там.

Талібан відомий своїми радикальними обмеженнями та надзвичайною жорстокістю щодо жінок. Режим забороняє образотворче мистецтво, шахи, інтернет, телебачення, а жінкам – ходити з відкритим обличчям, працювати та вчитися.

Джерело: Амрулла Салех

Фото: Амрулла Салех