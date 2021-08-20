Туреччина не стане європейським сховищем для мігрантів з Афганістану – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган в четвер, 19 серпня, закликав європейські країни взяти на себе відповідальність за мігрантів, що прибувають з Афганістану. За його словами, Туреччина не має наміру стати “європейським сховищем мігрантів” на тлі захоплення країни Талібаном.

Після приходу талібів до влади тисячі людей намагаються покинути країну, побоюючись повернення до законів шаріату, введеними під час попереднього правління Талібану, яке закінчилося 20 років тому.

Виступаючи після засідання уряду, Ердоган заявив, що Європі необхідно взяти на себе відповідальність за афганців, які покидають країну, додавши, що Анкара ухвалила заходи уздовж своїх кордонів з Іраном – на ключовому маршруті для афганських мігрантів до Туреччини. Він також сказав, що Туреччина може брати участь в переговорах з новим урядом Афганістану, який буде сформовано Талібаном для обговорення “наших спільних порядків денних”.

Влада Ірану вже наказала прикордонним силам по всьому східному кордоні з Афганістаном, що включає три провінції, щоб запобігти перетину кордону афганськими біженцями. Близько трьох мільйонів афганців живуть і працюють в Ірані.

Нагадаємо, на території, де панує Талібан, забороняється інтернет і комп’ютери, телебачення, алкоголь, музика та музичні інструменти, образотворче мистецтво, шахи, біле взуття, адже білий – колір талібського прапора і розмови про секс у відкритій формі.

Особливо жорстока ідеологія Талібану до жінок, оскільки позбавляє їх багатьох прав. Їм забороняється працювати, вчитися, ходити з відкритим обличчям і без супроводу чоловіка, а також відвідувати лікарів чоловіків.

Детальніше про події в Афганістані і талібів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Iran International