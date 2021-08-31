Військові США перед своїм виходом з Афганістану зробили непридатними літаки, бронемашини та систему ПРО в аеропорту Кабула. Напередодні з країни вилетів останній американський літак.

Про це повідомив журналістам глава Центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі.

– Ці літаки більше не полетять, ніхто не зможе керувати ними, – заявив він.

Він додав, що в аеропорту Кабула роззброєні або знепридатнені 73 літаки. Така ж доля спіткала приблизно 70 бронемашин з посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

– Цими автомобілями ніхто більше не зможе користуватися, – заявив Маккензі.

Крім того, військові США зробили непридатними систему ПРО, артилерію і міномети, які використовувалися для захисту аеропорта. За словами Маккензі, вони також виведені з ладу.

Раніше стало відомо, що США залишили в Афганістані 22 174 армійських позашляховики Humvee, 634 бронетранспортери М1117, 155 автомобілів МххPro з посиленим протимінним захистом, 169 бронетранспортерів М113, 42 тис. пікапів і бронеавтомобілів, 64 363 кулемети, 8 тис. військових вантажівок, 162 042 переносні радіостанції, 16035 приладів нічного бачення, 358 530 автоматів, 126 295 пістолетів, 176 гармат.