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Факти / Світ
Максим Зайченко |

У Держдепі США назвали умови для співпраці з Талібаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен допустив співпрацю з радикальним ісламістським угрупованням Талібан, яка захопила владу в Афганістані. Він зазначив, що для цього потрібно дотримуватися низки умов. 

Про це Блінкен повідомив на брифінгу у Вашингтоні 30 серпня. 

За його словами, для цього таліби повинні дотримуватися зобов’язань у забезпеченні свободи пересувань, поваги прав усіх афганців і формування інклюзивного уряду.

– Талібан прагне до міжнародного визнання і підтримки. Ми на це відповідаємо: легітимність і підтримку треба заслужити, – заявив глава Держдепу.

Він додав, що США переносять свою дипломатичну місію з Афганістану в столицю Катару Доху.

– Станом на сьогодні ми призупинили свою дипломатичну присутність в Кабулі. Ми будемо використовувати офіс в Досі для проведення дипломатичної роботи з Афганістаном, – пояснив Блінкен.

Нагадаємо, раніше країни G7 висунули талібам умови для визнання.

Серед іншого, таліби зобов’язані припинити будь-які перешкоди для безпечної евакуації іноземців і жителів Афганістану навіть після крайнього терміну, який за домовленістю був призначений 31 серпня.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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