За викрадення авто і наркозлочинність: у Польщі затримали трьох українців

У Польщі затримали банду, яка займалася викраденням автомобілів, мотоциклів і наркозлочинністю. Її учасниками були троє українців і троє поляків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у них чотири мотоцикли та легковий автомобіль, а також автозапчастини вартістю приблизно 500 тис. злотих. Крім того, вони виявили електронні пристрої, що використовуються для крадіжки транспортних засобів, та 56 тис. злотих готівкою.

Вилучили силовики і 1,5 кг амфетаміну, 300 г марихуани, а також обладнання, що використовується для професійного вирощування коноплі.

Крадіжками транспортних засобів і скуповуванням викрадених автомобілів та запчастин до них учасники банди займались з 2020 року по всій країні.

Усім чоловікам висунули обвинувачення. Двох громадян України взяли під тимчасовий арешт, а решта затриманих перебувають під наглядом поліції.

Нещодавно у Польщі викрили українців, які нелегально виготовляли цигарки. Фабрика працювала на території Мазовєцького воєводства. Тут же і затримали 16 чоловіків – 9 громадян Польщі і 7 громадян України.

Вартість усього вилученого товару оцінили у приблизно 8 млн злотих (€1,75 млн).