Аеропорт Кабула був єдиним місцем у країні, яке надалі перебувало під контролем американської армії та її союзників. І вдень і вночі там проходила евакуація іноземців і афганців, які не хотіли жити під новою владою талібів.

Саміула – афганець, який вчиться в Одесі. Минулого року він застряг у Кабулі через пандемію. А тепер намагається виїхати в Україну і забрати всю свою родину.

– Ми дзвонили в посольство України в Таджикистані. Вони обіцяли, що у нас буде літак і що вони скажуть нам заходити в будівлю аеропорту, а ми не можемо туди заходити, – розповідає мешканець Кабула Саміула Амірзада.

Саміулі і його родині так і не вдалося потрапити на жоден з українських літаків. Загалом Київ організував шість евакуаційних рейсів. З Афганістану вивезли понад 600 людей. Чи не кожен рейс був на межі зриву.

Найбільшу кількість евакуйованих зустрічали 28 серпня в аеропорту Бориспіль. На трьох військових та цивільних літаках прилетіли українці та іноземці, багато репортерів міжнародних видань. Серед понад 300 пасажирів чимало афганців, які поки що чекають в аеропорту.

Афганістан мультиетнічна, багатоконфесійна країна, яка ніколи в історії не мала сильного центрального уряду.

Найчисельніша національність – це пуштуни. Саме вони становлять основу ісламістського руху Талібан, який захопив владу в країні. У 1996 році, коли вони вперше очолили уряд – у країні запровадили закони шаріату.

– Ніхто не хоче жити в Афганістані, коли Талібан тут. Жінки не можуть працювати, а чоловікам забороняють ходити без бороди. За крадіжки вони відрізають руки, – пояснює Саміула.

Справжнє обличчя Талібан розкрив подалі від камер міжнародної преси. У місті Джелалабад бойовики просто розстріляли людей, які вийшли на мирний мітинг з прапорами Афганістану.

На евакуаційних рейсах з Кабула до Києва прилетіли окрім українців кілька десятків іноземців, зокрема й афганці. Зараз вони перебувають на карантині. Частина з них у спеціальному центрі для біженців під Києвом.

Тут тимчасово оселився Мохамад із дружиною і двома дітьми. Він кілька років працював перекладачем для чеських військових, які були у складі міжнародного контингенту в Афганістані.

– Таліби думають, оскільки ти працював з європейцями і американцями – то ти більше не мусульманин, а тебе і твою сім’ю слід убити. Я так втратив багатьох друзів, що, як і я, працювали перекладачами, – розповідає військовий перекладач Мохамад Омід.

На батьківщині у нього залишились рідні брати, які служили в афганській армії. Тепер вони ховаються від помсти талібів.

Виведення американських військ стало іміджевим ударом по Сполучених Штатах. Союзники засумнівались у надійності США, а вороги отримали привід для антиамериканської пропаганди.

Москва офіційно визнає Талібан терористичною організацією, утім йде з її представниками на переговори. Показово, що російське посольство на відміну від амбасад західних держав не евакуйовують з Кабула.

Афганістан здавна був джерелом проблем для Росії в регіоні, а саме – для її союзників по оборонному союзу ОДКБ.

Якщо таліби не зупиняться на досягнутому, то Таджикистан впаде за тиждень, стверджують історики. А далі Киргизстан та Узбекистан, на допомогу яким змушена буде прийти Москва. Та головне, чого напевне бояться Росія і США – щоб таліби знову не прихистили терористів на зразок Усами Бен Ладена.

Першим тривожним дзвінком стала трагедія 26 серпня. Біля аеропорту Кабула, де були тисячі людей, підірвав себе терорист-смертник. Загинуло понад 200 афганців та іноземців. Серед них 13 американських військових.

Відповідальність за теракт взяла на себе організація ІДІЛ – та сама, яка свого часу частково захопила Сирію й Ірак. Таліби засудили теракт і заявили, що вони до нього ніякого стосунку не мають.

Афганістан – це розділена країна, де люди роками воюють як із зовнішніми, так і внутрішніми ворогами. І схоже, такою вона залишиться ще надовго.