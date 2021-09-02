Зустріч президентів України та США 1 вересня минула в продуктивній атмосфері. Про це під час брифінгу після зустрічі повідомив глава держави Володимир Зеленський.

– Я не знаю, чи виникла “хімія”, складно сказати. Замість однієї години зустріч тривала дві години, що свідчить про те, що сторони дійсно сторони зацікавлені в діалозі та результаті. Я вважаю, що зустріч була в продуктивній, не постійно сонячній атмосфері, але нормальною чоловічою розмовою. Хмари не те, щоб виходили, просто немає часу відволікатись на сонце, – наголосив президент України.

На переконання Володимира Зеленського, для руху вперед в України достатньо енергії, щоб трішечки всіх штовхати вперед.

– Під час зустрічі були важливі теми, безпекові. Темі НАТО приділили дуже багато часу. У нас є, я вважаю, потужні аргументи, які до цього часу на найвищому рівні Україна та США не обговорювала, – зазначив глава держави.

Окремо Володимир Зеленський та Джо Байден зупинилися на питанні енергетичної безпеки, зокрема щодо імплементації Північного потоку-2 та всіх ризиків, які з нею пов’язані.

– Крім оборонної угоди, говорили про оборонна підтримку, питання безпеки в Чорноморському узбережжі. Є предметне питання і предметні пропозиції. Ми їх будемо проговорювати та пропрацьовувати, тому що міністр оборони США обов’язково приїде в Україну. Будемо чекати на його візит та робочі підгрупи з приводу цього питання, – повідомив Володимир Зеленський.

Загалом глава держави відзначив, що чув на зустрічі лише приємні слова про Україну. Президент США, зокрема, відзначив реформи, особливо земельну та судову, а також інфраструктурні зміни в Україні.