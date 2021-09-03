Афганських жінок змушували одружуватися, щоб втекти з країни – CNN

Афганських жінок змушували виходити заміж заради евакуації з країни. Чоловіки, які погодилися на такий шлюб, отримували за це грошову винагороду.

Деякі громадянки Афганістану зізналися про це у центрах для біженців в ОАЕ. За словами жінок, вони одружилися за межами аеропорту Кабулу. До цього їх змусили рідні, щоб вони могли втекти з країни, яку захопили таліби.

Зізнання афганських жінок викликало занепокоєння в американських дипломатів в ОАЕ. Про інциденти уже попередили Державний департамент США.

Деякі сім’ї платили чоловікам сотні доларів, щоб ті одружилися або видавали себе за чоловіків афганок. За даними американських ЗМІ, дипломати США в ОАЕ дадуть керівництво працівникам центрів біженців, як ідентифікувати потенційних жертв торгівлі людьми.

15 серпня таліби захопили владу в Афганістані. Президент Ашраф Гані покинув країну. Після цього люди почали масово покидати Афганістан, іноземні країни займалися їх евакуацією. Операція тривала до 31 серпня – стільки часу дали таліби.

Режим Талібану є дуже суворим для жінок. Після захоплення влади їм заборонили ходити на роботу. У деяких провінціях їм не можна виходити з дому у відкритому одязі та без супроводу чоловіка.

Раніше під час правління Талібану протягом 1996-2001 років для жінок діяла низка заборон. Вони не могли здобувати освіту, будувати кар’єру, отримати гідну медичну допомогу, використовувати косметику, займатися спортом тощо.