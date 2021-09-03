В Албанії сформували уряд, де більшість міністрів – жінки

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама оголосив склад нового уряду країни. У ньому жінки отримали більшість міністерських посад.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Так, вісім із 12 міністерств нового уряду будуть очолювати жінки, а чотири – чоловіки. Крім того, всі чотири посади міністрів без портфеля також отримали жінки. Четверо з 16 міністрів – новачки в політиці, інші вже мали досвід у політиці.

В Албанії 25 квітня відбулися парламентські вибори, яким передувала гостра передвиборча кампанія. Раму звинувачували в тому, що він нібито залучив адміністративний механізм для перемоги на виборах і використовував тактику залякування виборців.

Зазначимо, Албанія, разом з частково визнаним Косовом, є єдиною країною Європи з переважно мусульманським населенням. Приблизно 63-64% населення Албанії становлять мусульмани, християнство сповідують 31-32%, а решта населення не релігійне.

Нагадаємо, раніше парламент Албанії проголосував за відставку президента країни Іліра Мети через порушення конституції країни, а також заклики до насильства.

Це рішення після звіту слідчого комітету підтримали 104 зі 140 парламентаріїв.

Джерело: Balkan Insight