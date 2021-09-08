Байден продовжив санкції за втручання у вибори США

Президент США Джо Байден продовжив санкції за іноземне втручання в американські вибори. Дію документа продовжено ще на один рік.

Про це повідомили в прес-службі Білого дому.

Як зазначив американський лідер, втручання у вибори було пов’язано з поширенням дезінформації й пропагандою, а також несанкціонованим доступам до виборчої та передвиборчої інфраструктури.

Водночас, за словами Байдена, немає доказів того, що іноземні сили змінювали підсумки підрахунку голосів або американських виборів.

– Можливість осіб, які перебувають в загальному або зокрема за межами США, впливати на вибори в США або підривати суспільну довіру до них… продовжує створювати незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США, – зазначили в Білому Домі.

Втручання Росії у вибори в США

Спецслужби США неодноразово заявляли, що Росія намагалася вплинути на президентські вибори в США у 2016 році.

У червні 2016 року американська ЗМІ повідомляли, що хтось несанкціоновано втрутився в інфосистеми нацкомітету Демократичної партії США наприкінці квітня.

Компанія CrowdStrike провела розслідування і з’ясувала, що за кібератакою стоять дві хакерські угрупування – Cozy Bear і Fancy Bear, які тісно пов’язані з владою РФ і активно беруть участь в політичному та економічному шпигунстві.

У Кремлі неодноразово заперечували звинувачення в спробах втручатися у внутрішні справи США.