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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Папа Римський розіслав 15 тис. порцій морозива в італійські в’язниці

папа римський франциск

Папа Римський Франциск цього літа розіслав в’язням у Римі 15 тис. порцій морозива. Понтифік зробив це, щоб ув’язнені змогли охолонути, оскільки літо 2021 року стало одним із найспекотніших в Італії.

Кардинал Конрад Краєвський доставив морозиво у дві в’язниці, розташовані у центрі та на околиці Риму. Про це йдеться у заяві Ватикану.

– Ця пожертва стала однією з кількох маленьких євангельських жестів, зроблених влітку, щоб допомогти та дати надію тисячам людей у ​​в’язницях Риму, – написано у повідомленні.

На початку літа 20 ув’язнених з в’язниці Ребіббія зустрілися з понтифіком, а також побували на екскурсії музеями Ватикану.

Волонтери з резиденції Папи Римського Франциска організовували для безхатьків поїздки до моря чи озера, а також вечері у піцеріях.

Благодійна організація провела вакцинацію бездомних та надала їм тести на коронавірус.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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