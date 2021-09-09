Кількість жертв внаслідок пожежі у коронавірусній лікарні у Північній Македонії зросла до 14. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, хоча раніше вважалося, що загинуло 10 осіб.
Пожежа сталася 8 вересня у місті Тетово, що на північному заході Північної Македонії. На момент займання у коронавірусному модульному блоці попередньо перебувало 26 пацієнтів.
Близько десятка людей отримали поранення, але точна кількість постраждалих наразі невідома. Деяких постраждалих у важкому стані транспортували у лікарню Скоп’є, столиці Північної Македонії. Стан решти поранених пацієнтів – нормальний.
За попередніми даними, серед потерпілих і загиблих немає медичних працівників, лише деякі з них отримали незначні травми.
Уряд Північної Македонії оголосив триденну жалобу за загиблими внаслідок пожежі у Тетово. Також влада вирішила залучити до розслідування трагедії іноземних фахівців – союзників з НАТО.
Пожежа у лікарні Північної Македонії сталася пізно увечері 8 вересня у місті Тетово, що на північному заході Північної Македонії. Рятувальники погасили вогонь через годину.
У лікарні вибухнув кисневий балон у модульному блоці, де лікували хворих на Covid-19. Його збудували минулого року. Причина вибуху наразі з’ясовується.
Прокуратура видала наказ на проведення процедури розпізнання тіл загиблих. Ідентифікація триватиме довше, ніж зазвичай, адже вони хворіли на коронавірус. Також встановлюється, чи є ще жертви внаслідок пожежі.
Джерело: 360 stepeni
Фото: 360stepeni