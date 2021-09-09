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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Шість країн опинилися поза “зеленим” списком Євросоюзу

Шість країн опинилися поза “зеленим” списком Євросоюзу

Євросоюз виключив шість країн зі списку держав, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Водночас у цей список потрапив Уругвай.

Відповідне рішення оприлюднили в Брюсселі 9 вересня.

Рішення ухвалили після розгляду рекомендацій про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС.

– У список був доданий Уругвай, а зі списку виключені Албанія, Вірменія, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Японія і Сербія, – наголошується в повідомленні.

Зараз у списку країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки, перебувають 13 держав, включаючи Україну. Також до списку увійшли Австралія, Боснія і Герцеговина, Канада, Йорданія, Нова Зеландія, Катар, Молдова, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Уругвай і Китай, за умови підтвердження взаємності.

Список буде й надалі переглядатися кожних два тижні, та оновлюватися залежно від епідемічної ситуації.

Нагадаємо, раніше Фінляндія відновила обмеження для українців, які прибувають в країну з туристичною метою. Відвідувати країну зможуть лише вакциновані від коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pexels

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