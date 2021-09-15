Європарламент закликав визнати одностатеві шлюби у всіх країнах ЄС

Європейський парламент закликав усі європейські країни визнати одностатеві шлюби та стосунки. Відповідний текст резолюції ухвалили 14 вересня.

Мета ініціативи – забезпечити рівні права та свободу пересування ЛГБТ-пар та сімей. У резолюції вказано, що одностатеві шлюби чи стосунки, які були утворені на території однієї країни ЄС, мають бути визнані й на території інших членів союзу.

Європейський парламент наголошує, що відношення до ЛГБТ-пар має бути таким самим, як і до інших людей протилежної статі.

Зокрема, члени парламенту закликають європейські країни визнавати всіх дорослих, які вказані у свідоцтві дитини про народження, як законних батьків.

– Депутати Європарламенту хочуть, щоб одностатеві сім’ї мали таке ж право на возз’єднання сімей, як і пари протилежної статі та їх сім’ї. Забезпечити, щоб діти не залишалися без громадянства, коли їх сім’ї переїжджають між країнами-членами, – йдеться у повідомленні.

Також Європарламент вказав на проблеми та порушення прав представників ЛГБТ у Польщі, Румунії та Угорщині. За порушення цінностей ЄС проти цих країн можуть вжити заходів.

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