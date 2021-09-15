Ціни на газ у Європі зростають шаленими темпами, і вже побили історичні рекорди. Станом на 15 вересня вартість блакитного палива перевищила $800 за тисячу кубометрів. З початку вересня ціни піднялися на 30%, і це не кінець.

Одна з причин зростання – низькі запаси палива у сховищах. Наразі вони заповнені на 70%, це на 15% нижче за норму.

Фахівці називають зростання цін шантажем з боку Росії для сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Разом з газом у Європі також дорожчає електроенергія. Через зростання цін уряди деяких країн вживають термінових заходів, щоб знизити навантаження на споживачів.

Що пише іноземна преса про зростання цін на газ та електроенергію у Європі, читайте у матеріалі.

Ціни на газ зросли у Європі: що пишуть ЗМІ

За даними європейської дослідницької організації Bruegel, попит на газ у Європі зріс, зокрема, через холодну зиму та перехід на дистанційну роботу.

Однією з причин зростання вартості газу аналітики вважають обмежену пропозицію, яка виникла внаслідок зменшення експорту Росією. Таким чином Кремль намагається вплинути на швидшу сертифікацію газопроводу Північний потік-2.

– Росія також потенційно обмежує доставку природного газу до Європи, щоб підтвердити свою аргументацію щодо початку транспортування через Північний потік -2.

Журналісти Bruegel вважають, що уряди країн повинні захистити вразливі верстви населення від зростання цін. Наприклад, додатковий дохід від цін на вуглець у ЄС та ПДВ на енергію можна повернути громадянам у вигляді одноразових виплат.

Американське видання CNBC пише, що переломний момент у цій ситуації настане через кілька місяців, коли буде зрозуміло, яка зима очікується у Європі. Якщо осінь та початок зими будуть м’якими – ціни можуть впасти, якщо ж ні – навпаки.

– Нестача газу в Європі може змусити увесь світ платити більше, щоб зігрітися цієї зими.

Financial Times вважають підвищення цін спробою Росії тиснути на уряди європейських країн, зокрема на Німеччину.

– Росія надсилає менше газу до Європи з причин, які запекло обговорюються у промисловості. Вони варіюються від потреби Росії поповнити власне сховище до підозр, що вона намагається тиснути на європейські уряди, зокрема на Німеччину, задля схвалення запуску надзвичайно суперечливого газопроводу Північний потік-2.

Журналісти видання наголошують, що “м’яка зима може заспокоїти ринок“. На врегулювання цін може вплинути і накопичення вітрової енергії, що зменшить використання газу для виробництва електроенергії. А ось затримка сертифікації Північного потоку-2, навпаки, погіршить ситуацію.

– Трейдери також очікують схвалення Німеччиною будівництва газопроводу Північний потік-2 з Росії. Хоча деякі сумніваються, скільки додаткового газу буде доставлено в Європу цього року, є побоювання, що затримка запуску лінії може погіршити ситуацію.

Як наголошує Forbes, високі ціни вплинуть на відновлення світової економіки від пандемії. Ситуація з газом у Європі показує, наскільки у світі недооцінюють це паливо.

– Світ зараз затьмарений дефіцитом природного газу, а ціни різко зростають, що є головним свідченням того, наскільки масово паливо у світі недооцінюють як ЗМІ, так і політики.

Про вплив зростання вартості газу на світову економіку також пишуть в The New York Times. Від цього передусім страждатимуть люди, чиє фінансове становище і так було погіршене через пандемію.

– Біль відчувається у всій Європі, де газ використовується для опалення та приготування їжі, а також для виробництва електроенергії.

Джерело: Bruegel, CNBC, Financial Times, Forbes, The New York Times