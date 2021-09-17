У Великій Британії почали вакцинувати від коронавірусу третьою дозою

У Великій Британії в четвер, 16 вересня, почали програму щодо введення третьої дози вакцини від Covid-19 окремим категоріям населення.

Про це повідомила Національна служба охорони здоров’я Великої Британії.

– Сьогодні почали програму введення бустерної дози, і це чудові новини, – заявив глава Міністерства охорони здоров’я країни Саджид Джавід.

Серед тих, кому пропонують зробити третю дозу – особи у віці старше 50 років, працівники охорони здоров’я, що перебувають на передовій боротьби з пандемією коронавірусу.

Співробітники будинків для літніх людей, а також інші групи населення у віці 16-49 років.

Як повідомили в об’єднаному комітеті з вакцинації та імунізації (JCVI), третя доза вакцини зможе підвищити рівень опору вірусу у тих, чий захист, найімовірніше, ослаб після перших доз компоненту.

За час пандемії у Британії на коронавірус захворіли понад 7,3 млн осіб, а померли від хвороби 134 тис. осіб. Обидві дози вакцини в країні отримало майже 66% населення.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я наголошують: якщо багаті країни не поділяться з бідними, пандемія триватиме ще довше, тому що вірус мутує саме там, де низький рівень вакцинації від коронавірусу.