У Європарламенті закликали розслідувати роль Газпрому в стрибку цін на газ

Група євродепутатів від різних політичних груп в Європарламенті закликала Європейську комісію розслідувати роль Газпрому в стрибку цін на природний газ. Вони підозрюють маніпулювання ринком.

Понад 40 євродепутатів направили лист Єврокомісії, в яких заявили, що недавні дії контрольованого державою російського експортера газу викликають підозри в навмисних спробах використовувати ціни на енергоносії для політичного тиску на Європу.

– Ми закликаємо Європейську комісію терміново почати розслідування можливих навмисних маніпуляцій на ринку з боку Газпрому і потенційного порушення правил конкуренції ЄС, – наголошується в листі законодавців.

Представник Газпрому Сергій Купріянов у відповідь на претензії євродепутатів сказав, що компанії необхідно проконсультуватися зі своїми юристами з приводу.

– Через це ми бачимо, що ціни в Європі вже побили всі можливі рекорди, і, можливо, навіть ті, які вже досягнуті, будуть побиті у найближчому майбутньому, – заявив пізніше генеральний директор Газпрому Олексій Міллер.

Через перебої в постачанні газу їх вартість досягла рекордного рівня. У результаті промислові гіганти континенту недоотримали прибуток, а відновлення економіки регіону опинилося під загрозою. За даними Міжнародного енергетичного агентства, ціни на газ цьогоріч зросли більш як утричі та можуть продовжувати зростати найближчими тижнями.

Європейська комісія отримала цей лист, але утрималася від коментарів з приводу будь-яких можливих дій.

Нагадаємо, серед причин зростання цін – відмова Газпрому бронювати додаткові потужності українського транзиту. Так Росія шантажує Європу для прискорення сертифікації газопроводу Північний потік-2. З кінця серпня вона припинила закачування газу у два сховища Німеччини.