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Дарина Реготун |

Як купити квартиру за вартістю євробляхи: ціни та якість нерухомості у Болгарії

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Купівля нерухомості у Болгарії усе більше набуває популярності. Там уже квартири мають такі світові зірки, як актори Дольф Лундгрен та Стівен Сігал.

Також близько 15 апартаментів є й у російського артиста Філіпа Кіркорова. З українських зірок нерухомість має співак Віктор Бронюк та до пандемії вона ще була в Ірини Федишин.

То чому люди купують квартири та будинки саме у Болгарії? Значну роль тут відіграє звичайно клімат, близькість до моря, сервіс та ціни. Адже часто у житлових комплексах можна знайти варіант з басейнами, ресторанами та іншими розвагами.

За розташуванням обирають нерухомість у місті Несебр, у районі Золотих пісків та інших популярних курортів.

Ціни варіюються від $10 тис. до понад €104 тис. Вартість залежить від розташування від моря, площі квартири чи будинку, зручність планування та вік будівлі.

Загалом у Болгарії можна знайти доволі дешевий варіант та уже обставлений меблями. Саме це і приваблює європейців.

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