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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Партія Трюдо перемагає на парламентських виборах у Канаді

Джастин Трюдо

Урядуща ліберальна партія прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемагає на парламентських виборах. Наразі партія Трюдо набрала 32,1% голосів виборців і виграла в 157 з 338 округів.

Попри це, партії прем’єр-міністра не вистачає голосів, щоб отримати 170 місць у парламенті для формування уряду більшості.

На другому місці – Консервативна партія, яка здобула перемогу на 119 округах, хоча набрала 34,1% через округи з невеликою кількістю населення.

Третє місце на парламентських виборах у Канаді дісталося партії Квебекський блок. Джастін Трюдо уже подякував виборцям за перемогу.

– Ви відправляєте нас назад до роботи з чітким мандатом, щоб Канада пережила цю пандемію та світліші дні попереду. Друзі, це саме те, що ми готові зробити, – заявив Трюдо.

Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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