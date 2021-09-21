Урядуща ліберальна партія прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо перемагає на парламентських виборах. Наразі партія Трюдо набрала 32,1% голосів виборців і виграла в 157 з 338 округів.

Попри це, партії прем’єр-міністра не вистачає голосів, щоб отримати 170 місць у парламенті для формування уряду більшості.

На другому місці – Консервативна партія, яка здобула перемогу на 119 округах, хоча набрала 34,1% через округи з невеликою кількістю населення.

Третє місце на парламентських виборах у Канаді дісталося партії Квебекський блок. Джастін Трюдо уже подякував виборцям за перемогу.