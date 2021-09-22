Таліби захотіли виступити на Генасамблеї ООН

Радикальний ісламістський рух Талібан, який захопив владу в Афганістані, попросив надати йому можливість виступити на Генасамблеї ООН.

Відповідний лист від представника талібів Аміра Хана Муттакі отримав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Талібан відправив лист за день до початку сесії – 20 вересня. Муттакі був зазначений в ньому як міністр закордонних справ.

Мутаккі написав, що колишній президент Афганістану Ашраф Гані був “скинутий” 15 серпня, і що країни у всьому світі “більше не визнають його президентом”.

У зв’язку з цим таліби вважають, що призначений попереднім урядом постпред Афганістану Гулам Ісакзай більше не представляє країну в ООН. Вони призначили свого постійного представника при ООН Сухайля Шахіна.

У листі не уточнювалася, чи хоче Муттакі поїхати в Нью-Йорк, щоб виступити особисто, або таліби нададуть записане відеозвернення.

Гутерріш отримав окремого листа від Ісакзайя від 15 вересня, що містить список делегації Афганістану для участі в сесії.

У цьому листі Ісакзай був зазначений як постійний представник Афганістану.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що радикальне угруповання Талібан сформувало новий уряд Афганістану. Головою кабінету талібів став Мухаммад Хасан Ахунд, його перший заступник – мулла Барадар Ахунд, другий заступник прем’єр-міністра – Мавлаві Абдул Салам Ханафі.