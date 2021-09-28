Через кризу на ринку палива уряд Великої Британії привів армію у стан підвищеної готовності. У країні розглядають можливість, що в разі крайньої потреби 150 армійських водіїв сядуть за кермо бензовозів і розвозитимуть паливо по АЗС.

– Залучення військових може знадобитися як тимчасовий захід для забезпечення додаткового ланцюжка поставок. Це допоможе послабити тиск, викликаний різким стрибком попиту на паливо в деяких районах, – заявив міністр енергетики і промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг.

Міністр транспорту країни Грант Шаппс повідомив, що в Британії на заправках почалася паніка, тому що люди купують паливо про запас.

Наприкінці минулого тижня Британія зіткнулася з дефіцитом палива на АЗС. Багато автозаправок просто закрилися.

За словами влади, проблем з паливом у країні немає, а криза викликана нестачею водіїв бензовозів. Зокрема, цьому сприяв вихід країни з Євросоюзу, внаслідок якого багато європейців втратили право на роботу у Великій Британії.

За оцінками організації Freight UK, яка представляє індустрію вантажних перевезень, в Британії наразі не вистачає близько 100 тис. водіїв фур і вантажівок. Це також зачіпає багато сфер економіки, зокрема, ланцюг постачання продовольства в супермаркети та ресторани.