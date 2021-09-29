Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для низки країн, зокрема й України.

Штайнмаєр наразі перебуває з робочим візитом у місті Кишинів, столиці Молдови. Під час виступу він наголосив, що інформація про скасування безвізового режиму – це неправда.

Президент Німеччини зізнався, що також здивувався після прочитання новин.

– Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда. Це просто фейкова новина.

Днями у ЗМІ поширилися новини, що деякі країни ЄС обговорюють можливість скасування безвізового режиму для низки країн. Йдеться, зокрема, про Україну, Молдову, Грузію та Албанію.

Причиною обговорень нібито стало зловживання безвізовим режимом – велика кількість нелегальних жителів у ЄС з вказаних країн і безпідставні звернення про надання притулку.

МЗС України також відреагувало на ці чутки. У відомстві заявили, що повідомлень про загрозу безвізу не отримували, але ніяких підстав для цього немає.

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