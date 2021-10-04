Велика Британія запровадила нові правила в’їзду з 4 жовтня 2021 року. Влада відмовилася від класифікації інших країн на червоні, помаранчеві та зелені зони.

Відтепер у Великій Британії діятиме лише червона, куди входитимуть країни з несприятливою епідеміологічною ситуацією. Для вакцинованих громадян правила значно спростилися.

Правила в’їзду для громадян з червоної зони:

перетнути кордон можуть лише особи, які є резидентами країни або мають громадянство;

тест на коронавірус необхідно зробити перед від’їздом, на другий та на восьмий день;

після прибуття треба пройти 10-денний карантин;

до поїздки потрібно забронювати та оплатити готель, а також тести. Це коштує £2 285 (понад 82 тис. грн).

Умови перетину кордону для вакцинованих осіб:

для осіб, які отримали повне щеплення визнаними у Великій Британії вакцинами, дозволено не робити тест перед від’їздом;

перед від’їздом; ПЛР-тест потрібно зробити на другий день після прибуття, але пізніше дозволять експрес-тести.

Правила для невакцинованих громадян:

зробити тест перед поїздкою;

після прибуття пройти 10-денний карантин у готелі або вдома, який можна завершити на п’ятий день за умови негативного результату тесту;

зробити тест на другий та восьмий день перебування;

Перед поїздкою всім туристам необхідно заповнити форму passenger locator form, де треба вказати адресу проживання у Великій Британії та попередньо оплатити та забронювати тести.

Наразі у червоному списку британського уряду – понад 50 країн, але очікується, що через тиждень його переглянуть і кількість зменшиться близько до 10-ти.

Велика Британія визнає такі вакцини: Pfizer/ BioNTech, Oxford AstraZeneca (Covidshield), Moderna та Janssen (J&J).

Джерело: уряд Великої Британії