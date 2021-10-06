Обіцяла зняти прокляття за $5 тис.: у США чоловік подав до суду на екстрасенса

У США чоловік подав до суду на ворожку, яка обіцяла зняти прокляття на його шлюб. Житель Каліфорнії вимагає у жінки відшкодування у розмірі $25 тис.

За словами американця Мауро Рестрепо, екстрасенс Софія Адамс заявила, що на нього навела прокляття інша ворожка, до якої нібито звернулася його колишня дівчина. Це вона дізналася за допомогою карт таро.

Адмас запевнила, що через це він та його сім’я не зможуть бути щасливими. Жінка обіцяла допомогти клієнту зняти прокляття за $5,1 тис.

Житель Каліфорнії знайшов Софію Адамс через пошук у Google. Він натрапив на сайт, де вказано, що жінка є спеціалістом з екстрасенсорної любові та доктором філософських наук.

Як йдеться у позові, це додало Рестрепо більше впевненості, що він розмовляє з професіоналом, який може йому допомогти.

Чоловік вніс початковий депозит у розмірі $1 тис. і каже, що екстрасенс жодним чином не допомогла його шлюбу – він страждав від безсонних ночей, тривог і страждань.

Серед висунутих звинувачень серед іншого – недбалість, громадянська змова та умисне та необережне заподіяння емоційних страждань.

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