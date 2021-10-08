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Факти / Світ
Максим Зайченко |

Бразилії загрожує продовольча криза – Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару

Зростання вартості добрив і їх нестача на світових ринках можуть призвести до продовольчої кризи та нестачі продуктів харчування в Бразилії у 2022 році.

Про це заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Зокрема, Китай скоротив виробництво добрив через енергетичну кризу. За словами президента, у всьому світі спостерігається зростання вартості продовольства.

Він заявив, що не тільки Бразилія зіткнеться з дефіцитом їжі.

– Ціна виросла і буде рости далі, і буде дефіцит. У нас будуть проблеми з нестачею продовольства в наступному році, – заявив Болсонару.

За даними Національної асоціації дистриб’юторів добрив, Бразилія імпортує близько 85% необхідних для сільгосппотреб добрив. Крім того, Бразилія виробляє близько 20% обсягу світового продовольства.

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Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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