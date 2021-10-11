Європейський Союз вирішив продовжити обмежувальні заходи проти Росії та Сирії через розповсюдження та використання хімічної зброї. Відповідні санкції діятимуть ще рік.

У заяві Ради ЄС повідомляється, що під обмежувальні заходи потрапляють 15 осіб та дві організації. Санкції діятимуть щонайменше до 16 жовтня 2022 року.

Зокрема, у санкційному переліку є Центр наукових студій та досліджень у Дамаску – основна організація, що розробляє хімзброю у Сирії.

Також до списку входить російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології – компанія, що відповідає за розробку нервового агента Новічок.

Окрім того, у санкційному списку перебуває ще п’ять фізичних осіб з Сирії та 10 – з Росії.

Обмеження передбачають: заборону на в’їзд до Євросоюзу та заморожування активів для фізичних та юридичних осіб. Водночас фізичним та юридичним особам з ЄС заборонено надавати кошти тим, хто потрапив під санкції.

Між тим у Єврораді відзначили, що чинний санкційний режим діє з 2018 року для фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, що надають фінансову, технічну або матеріальну підтримку.

Таким чином ЄС завдяки санкціям хоче сприяти протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також – підтримці Конвенції щодо заборони розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та її знищення.

10 вересня ЄС продовжив санкції проти РФ через анексію Криму. Обмеження застосовуватимуться до 117 фізичних та 48 юридичних осіб.

Відповідні санкції передбачають обмеження на поїздки , замороження активів та заборона на надання коштів або інших економічних ресурсів підсанкційним особам та організаціям.

Джерело: Рада ЄС